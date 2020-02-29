Fernandes 7 gole ulaştı - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Fernandes 7 gole ulaştı

Fernandes 7 gole ulaştı

Fernandes 7 gole ulaştı

'un yıldızı , skorer kimliğini karşılaşmasında da konuşturdu.

'un yıldızı , skorer kimliğini karşılaşmasında da konuşturdu. Sağdan gerçekleşen atakta arka direkte topa çok iyi yükselen 31 yaşındaki futbolcu, net bir kafa vuruşuyla Beşiktaş kalecisi Loris Karius'u avlamayı başardı. Fernandes bu sezon 7. defa ağları sarstı. 4 maçtır gol atamıyordu. Tecrübeli oyuncunun ayrıca 5 de asisti var. Toplamda 12 gole direkt etki etti.
  1. 29.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fernandes 7 gole ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN