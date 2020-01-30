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30 Ocak 2020, Perşembe
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Erol Bulut’tan taraftara çağrı

Erol Bulut’tan taraftara çağrı

, taraftarları tribün gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı maçına davet etti.

Aytemiz Alanya Teknik Direktörü Erol Bulut, taraftarları tribün gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı maçına davet etti. Bulut, "Tüm taraftarlarımız tribünleri doldursun. Biz de kulüp olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.
  1. 30.1.2020
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