Alanya kendine geldi - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Haberleri Alanya kendine geldi

Alanya kendine geldi

Alanya kendine geldi

'de 5-1'lik galibiyetle büyük sükse yapan , son haftalardaki düşüşünü durdurdu. Adeta patlama yapan Güney ekibinin , "Bu galibiyet yeni bir serinin olacak" diye konuştu.

'de 5-1'lik galibiyetle büyük sükse yapan , son haftalardaki düşüşünü durdurdu. Adeta patlama yapan Güney ekibinin , "Bu galibiyet yeni bir serinin olacak" diye konuştu.
  1. 25.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alanya kendine geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN