Alanyaspor öğrencilerle buluştu
Aytemiz Alanyasporlu futbolcular "Alanyasporum Okulumda Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. ‘Alanyasporum Okulumda’ projesinin 20'nci durağı Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu oldu.
Proje Yöneticisi olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de bu projeyi uzun soluklu hale getirerek geleceğe taşımak istediklerini söyledi.
"YAŞADIĞINIZ ŞEHRİN TAKIMI LİDER OLARAK BURADA"
Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "Amacımız sizleri şehrimizin takımının taraftarı yapmak. Maçlara sizleri bekliyoruz. Gönlünüzde belki başka takımlar vardır ama o takımlar sizin ayağınıza gelmez. Yaşadığınız şehrin takımı lider olarak burada ve bunun kıymetini bilelim" diye konuştu.
"TAKIM OLARAK SEZONA İYİ BAŞLADIK"
Teknik Direktör Erol Bulut da, "Sadece futbolda değil, diğer spor dallarından da sporcu çıkmasını istiyoruz. Takım olarak sezona iyi başladık. İyi bir aileyiz. Umarım böyle devam eder" şeklinde konuştu.
Etkinliğin anısına Hasan Çavuşoğlu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Fevzi Yetkin'e plaket ve forma taktim etti. Etkinlik sonunda turuncu-yeşilli futbolcular öğrencilere imza dağıtarak fotoğraf çektirdi.
- 24.10.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Toplam 1
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
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karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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