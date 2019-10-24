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24 Ekim 2019, Perşembe
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Alanyaspor öğrencilerle buluştu

Alanyaspor öğrencilerle buluştu

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular " Okulumda Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. ‘Alanyasporum Okulumda’ projesinin 20'nci durağı Ortaokulu oldu.

Etkinliğe Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan , , Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Genel Müdür Muhammed Ak, futbolcular Haydar Yılmaz, Emmanouil Siopis, Anastasios Bakasetas ve Umut Güneş katıldı. Etkinlik, Ortaokulu Müdürü 'in konuşmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye çıkan Proje Yürütücüsü Yusuf Yılmaz, projenin 20'ncisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlk kez bir takımı ayağınıza kadar geldi. Amacımız bu yaşta sizlere bilinçli taraftar olmayı ve Alanyasporluluğu aşılamak" dedi.
Proje Yöneticisi olan İlçe Müdürü Hüseyin Er de bu projeyi uzun soluklu hale getirerek geleceğe taşımak istediklerini söyledi.

"YAŞADIĞINIZ ŞEHRİN TAKIMI LİDER OLARAK BURADA"
Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "Amacımız sizleri şehrimizin takımının taraftarı yapmak. Maçlara sizleri bekliyoruz. Gönlünüzde belki başka takımlar vardır ama o takımlar sizin ayağınıza gelmez. Yaşadığınız şehrin takımı lider olarak burada ve bunun kıymetini bilelim" diye konuştu.

"TAKIM OLARAK SEZONA İYİ BAŞLADIK"
Teknik Direktör Erol Bulut da, "Sadece futbolda değil, diğer spor dallarından da sporcu çıkmasını istiyoruz. Takım olarak sezona iyi başladık. İyi bir aileyiz. Umarım böyle devam eder" şeklinde konuştu.

Etkinliğin anısına Hasan Çavuşoğlu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Fevzi Yetkin'e plaket ve forma taktim etti. Etkinlik sonunda turuncu-yeşilli futbolcular öğrencilere imza dağıtarak fotoğraf çektirdi.
  1. 24.10.2019
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