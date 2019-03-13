"Sergen Yalçın'a şu ana kadar gelen teklif yok"
13 Mart 2019, Çarşamba
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"'a şu ana kadar gelen teklif yok"

"Sergen Yalçın'a şu ana kadar gelen teklif yok"

Alanya () tarafından düzenlenen ve etkinliğinde, Aytemiz Başkanı Hasan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sorularına samimi cevaplar veren Çavuşoğlu, “Sergen hocamız kalmak isterse tabii ki sezon sonu sözleşmesini devam ettirmek isteriz. Şu an için hocamıza gelen bir teklif yok" dedi.

Aytemiz Başkanı Hasan , Alanya () tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen, ve kapsamında ikinci günün son etkinliğinde, öğrencilerle bir araya geldi. Kariyer sohbetlerine, ALKÜ Prof. Dr. ve Genel Sekreter Fatih Özdemir'in yanı sıra dekanlar, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Alanyaspor maçlarına öğrencileri davet eden Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Alanyaspor maçlarına gelmek isteyen öğrenci kardeşlerimize kapımız açık. Alanyaspor Passolig'i almaları yeterli. Passolig alan öğrencilerimiz stadımıza gelmek istedikleri takdirde maçları ücretsiz izleyebilecekler. Zaten ALKÜ'den maçlarımıza gelen öğrenciler var ve ben bu kişileri de tanıyorum. Daha öncede sizlere bu imkanı tanıdık ve bu süreçten sonra da gelmek isteyen öğrencileri stadımıza bekliyoruz" diye konuştu.

"Hocamızla yola devam etmek isteriz"
Programın devamında öğrenciler, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na birbirinden zorlu sorular yöneltti. En çok merak edilen sorunun başında ise Alanyaspor Teknik Direktörü ' sezon sonu takımdan ayrılıp büyük bir takıma olacak mı?' sorusuydu. Öğrencilerin sorularına samimi cevaplar veren Çavuşoğlu, "Sergen hocamız kalmak isterse tabii ki sezon sonu sözleşmesini devam ettirmek isteriz. Son zamanlarda basının bu konularda yazdığı şeyler var. Şu an için hocamıza gelen bir teklif yok. Hocamızla sezon sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor. Sezon sonu hocamız kalmak isterse, hocamızla yola devam etmek isteriz. Sergen hocamız büyük bir kulübe hoca olmak isterse, sözleşmemiz devam ediyor olsa bile, hoca da 'büyük bir takıma gitmek istiyorum' diyorsa, biz önünü açarız. Aynı şekilde futbolcularımızda gitmek isterse daha önce yaptığım gibi önlerini açarım. Yeter ki tekliflerde dürüst ve samimi olsunlar" dedi.

"Efecan'ın Milli Takım'a davet edilmesini bekliyoruz"
Efecan'a 'dan gelen bir davetin olmadığına da değinen Çavuşoğlu, "Efecan'a şu ana kadar Milli Takım'dan bir davet yok. Davet edilmesini ümit ediyoruz. Efecan gerçekten Milli Takım'da oynamayı hak eden bir futbolcumuzdur" şeklinde konuştu. Efecan'la ilgili transfer sorusuna da açıklık getiren Çavuşoğlu, "Efecan'nın son senesi diye 'dan iki takım Efecan'la görüşüyordu. Biz de Efecan'la görüştük ve sözleşmesini uzattık. İsteyen varsa sezon sonu kapımızı çalarlar" diye konuştu.
Programın sonunda, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Başkan Çavuşoğlu'na "Alaaddin Keykubat Mührünü" takdim etti.
  1. 13.03.2019
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