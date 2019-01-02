Alanyaspor, devre arası kampında ilk idmanına çıktı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, devre arası kampındaki ilk antrenmanını bu akşam yaptı.
Devre arası hazırlıklarına 30 Aralık'ta Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başlayan Aytemiz Alanyaspor, bugün Alanya'daki Goldcity Otel'de kampa girdi. Takımın kamptaki ilk çalışmasını ise saat 16.00'da Goldcity Otel'in futbol sahasında gerçekleştirdi. Yardımcı antrenör Murat Şahin ve diğer yardımcı antrenörler gözetiminde, yağmur altında yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Alanyaspor, kamp çalışmalarını yarın çift idman yaparak sürdürecek.
- 2.1.2019 18:43
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Enda Tek başına bi takım :)
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Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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