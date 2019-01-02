Alanyaspor, devre arası kampında ilk idmanına çıktı – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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, devre arası kampında ilk idmanına çıktı

Alanyaspor, devre arası kampında ilk idmanına çıktı

takımlarından Aytemiz , devre arası kampındaki ilk antrenmanını bu akşam yaptı.

takımlarından Aytemiz , devre arası kampındaki ilk antrenmanını bu akşam yaptı.

Devre arası hazırlıklarına 30 Aralık'ta Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başlayan Aytemiz Alanyaspor, bugün Alanya'daki 'de kampa girdi. Takımın kamptaki ilk çalışmasını ise saat 16.00'da Goldcity Otel'in futbol sahasında gerçekleştirdi. Yardımcı antrenör Murat Şahin ve diğer yardımcı antrenörler gözetiminde, yağmur altında yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Alanyaspor, kamp çalışmalarını yarın çift idman yaparak sürdürecek.
  1. 2.1.2019 18:43
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