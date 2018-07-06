Alanyaspor kuvvet çalıştı
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Alanyaspor, bugün kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışması yaptı.
- 6.7.2018 12:30
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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