Alanyaspor kuvvet çalıştı – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    kuvvet çalıştı

    Alanyaspor kuvvet çalıştı

    Yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren , bugün kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışması yaptı.

    2018-2019 sezonu hazırlıklarını 'da sürdüren , bu sabah kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışmaları yaptı. Kamp Merkezi'nde yapılan antrenmana izinli olan Junior Fernandes dışında tüm futbolcular katıldı. Alanyaspor, kamp çalışmalarına bugün saat 19.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 6.7.2018 12:30
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