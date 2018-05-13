Alanyaspor ligde kalmayı garantiledi!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor'dan bir puan aldı ve ligde kalmayı garantiledi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor'dan bir puan aldı ve ligde kalmayı garantiledi.
Karşılaşmaya golle başalayan ev sahibi ekip 11. dakikada Boye'un golüyle 1-0 öne geçti. Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba ile 22. dakikada skora dengeyi getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda Demir Grup Sivasspor Kone'nin penaltı golüyle karşılaşmada yeniden öne geçen taraf oldu. 2-1! Aytemiz Alanyaspor'a hayat veren gol ise 85. dakikada Welinton'dan gelirken konuk ekip bu golle birlikte Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantilemiş oldu.
Bu sonuçla 49 puana yükselen ev sahibi ekip 7. sırada kaldı. Aytemiz Alanyaspor ise aldığı bu beraberlikle birlikte 37 puana yükseldi ve ligde kalmayı garantiledi.
- 13.5.2018 21:02
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Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
Alanyaspor ligde kalmayı garantiledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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