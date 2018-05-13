Alanyaspor ligde kalmayı garantiledi! – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Alanyaspor ligde kalmayı garantiledi!

    Alanyaspor ligde kalmayı garantiledi!

    'in 33. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada deplasmanda dan bir puan aldı ve ligde kalmayı garantiledi.

    'in 33. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada deplasmanda dan bir puan aldı ve ligde kalmayı garantiledi.

    Karşılaşmaya golle başalayan ev sahibi ekip 11. dakikada Boye'un golüyle 1-0 öne geçti. Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba ile 22. dakikada skora dengeyi getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci yarıda Demir Grup Sivasspor Kone'nin penaltı golüyle karşılaşmada yeniden öne geçen taraf oldu. 2-1! Aytemiz Alanyaspor'a hayat veren gol ise 85. dakikada Welinton'dan gelirken konuk ekip bu golle birlikte Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantilemiş oldu.

    Bu sonuçla 49 puana yükselen ev sahibi ekip 7. sırada kaldı. Aytemiz Alanyaspor ise aldığı bu beraberlikle birlikte 37 puana yükseldi ve ligde kalmayı garantiledi.

    1. 13.5.2018 21:02
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