Alanyaspor’da hazırlıklar sürüyor
Aytemiz Alanyspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Milli takımlardaki Georgios Tzavellas, Mamadou Fofana, Lamine Gassama ve Emre Akbaba ile izinli olan Junior Fernandes ve M'Billa Etame antrenmana katılmadı. Alanyaspor hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:47
-
Altınordu'da yeni teknoloji devrede
Toplam 1
Yorum
Kaç Büyükler Bizim kaç büyüklerdeki altyapı sistemleri nasıl hala 5 e 1 top kapma çalışması şeklinde mi?
-
Galatasaray, milli aralardan sonra zorlanıyor
Toplam 4
Yorum
GS Zaten 2 oyuncumuz var milli takımda, ne zorluğu?
-
G.Saray'a bir dava daha!
Toplam 3
Yorum
taraftar Galatasaraylılar 3 Temmuz'da Uefa'yı telgraf yağmuruna tutmuştu değil mi ?
Alanyaspor’da hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.