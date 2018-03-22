Alanyaspor’da hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    ’da hazırlıklar sürüyor

    Alanyaspor’da hazırlıklar sürüyor

    Aytemiz Alanyspor, 'in 27. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman ısınma koşuşuyla başladı. Futbolcular daha sonra antrenman sahasında müzik eşliğinde patlayıcı kuvvet içeren istasyon çalışması yaptı. Antrenman sonunda yapılan esneme hareketleri sırasında turuncu-yeşilliler, oyun havası eşliğinde eğlendi.

    Milli takımlardaki Georgios Tzavellas, Mamadou Fofana, Lamine Gassama ve Emre Akbaba ile izinli olan Junior Fernandes ve M'Billa Etame antrenmana katılmadı. hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:47
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