Çavuşoğlu'ndan tebrik ve maça davet – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    'ndan tebrik ve maça davet

    <a href="/index/cavusoglu?id=f9c055af-c3a9-4edb-ba21-406981febce5" class="" rel="tag">Çavuşoğlu</a>'ndan tebrik ve maça davet

    Kulübü Başkanı Hasan , galibiyeti dolayısıyla takımı kutlarken, taraftarı 9 Mart'ta oynanacak maçında tribünleri doldurmaya çağırdı.

    Aytemiz Kulübü Başkanı Hasan , maçında gösterdikleri mücadeleden dolayı teknik heyet ve futbolcuları kutladı. ile çok önemli ve kritik bir maç yaptıklarını belirten , "Bu maçta futbolcularımız ve teknik heyetimiz son derece iyi bir performans ortaya koyarak haklı bir galibiyete imza attı. Hepsini kutluyorum" dedi.

    Galibiyeti Ankara'ya giderek kendilerine destek veren 500 dolayındaki turuncu yeşilli taraftarlara hediye eden , "Bir taraftarın takımına olan bağlılığı zor günlerde belli olur. Aytemiz taraftarı gerek iç saha maçlarında, gerekse deplasmanında bunu ortaya koydu. 10 otobüs, özel araçlar ve havayoluyla Ankara'ya gelen taraftarlarımız oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Zor günde bu birlikteliği sağladıkları için bu galibiyeti de onlara armağan ediyorum" diye konuştu.

    Ligde kalan 10 haftada teknik heyet ve futbolcular kadar taraftarlara da büyük iş düştüğünü vurgulayan , şöyle dedi:

    "Konyaspor ve Trabzonspor maçlarında dolan tribünlerin maçında daha fazla dolması gerekiyor. Tribünlerde tam bir birliktelik sağlamalıyız. Bundan sonra ligin geri kalan bölümünde taraftarlar hem sabırlı hem de coşkulu olmalı. Takımımız hakemin ilk düdüğünden son düdüğüne kadar taraftar desteğini arkasında hissetmeli. Skor ne olursa olsun taraftarlar da kümede kalma yolunda bu takımın arkasında olmalı. Tezahürat ve alkışlarıyla sürekli maçın içinde yer almalılar."

    Sahaya yabancı madde atmanın ve hakeme kötü tezahürat yapmanın kendilerine bir katkı sağlamadığını, aksine ceza getirdiğini hatırlatan Başkan , "Taraftarlarımız bu konularda da dikkatli olmalı. Ayrıca Alanya protokolden, halka kadar kenetlenmeli. 'un ligde kalacağını tüm maçlarda göstermeliyiz. Bunun için de hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu coşkuyu artırarak devam etmeliyiz" diyerek tüm futbolseverleri maçına davet etti.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:32
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