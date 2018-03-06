Çavuşoğlu'ndan tebrik ve maça davet
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Gençlerbirliği galibiyeti dolayısıyla takımı kutlarken, taraftarı 9 Mart'ta oynanacak Medipol Başakşehir maçında tribünleri doldurmaya çağırdı.
Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Gençlerbirliği maçında gösterdikleri mücadeleden dolayı teknik heyet ve futbolcuları kutladı. Gençlerbirliği ile çok önemli ve kritik bir maç yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Bu maçta futbolcularımız ve teknik heyetimiz son derece iyi bir performans ortaya koyarak haklı bir galibiyete imza attı. Hepsini kutluyorum" dedi.
Galibiyeti Ankara'ya giderek kendilerine destek veren 500 dolayındaki turuncu yeşilli taraftarlara hediye eden Çavuşoğlu, "Bir taraftarın takımına olan bağlılığı zor günlerde belli olur. Aytemiz Alanyaspor taraftarı gerek iç saha maçlarında, gerekse Gençlerbirliği deplasmanında bunu ortaya koydu. 10 otobüs, özel araçlar ve havayoluyla Ankara'ya gelen taraftarlarımız oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Zor günde bu birlikteliği sağladıkları için bu galibiyeti de onlara armağan ediyorum" diye konuştu.
Ligde kalan 10 haftada teknik heyet ve futbolcular kadar taraftarlara da büyük iş düştüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle dedi:
"Konyaspor ve Trabzonspor maçlarında dolan tribünlerin Medipol Başakşehir maçında daha fazla dolması gerekiyor. Tribünlerde tam bir birliktelik sağlamalıyız. Bundan sonra ligin geri kalan bölümünde taraftarlar hem sabırlı hem de coşkulu olmalı. Takımımız hakemin ilk düdüğünden son düdüğüne kadar taraftar desteğini arkasında hissetmeli. Skor ne olursa olsun taraftarlar da kümede kalma yolunda bu takımın arkasında olmalı. Tezahürat ve alkışlarıyla sürekli maçın içinde yer almalılar."
Sahaya yabancı madde atmanın ve hakeme kötü tezahürat yapmanın kendilerine bir katkı sağlamadığını, aksine ceza getirdiğini hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, "Taraftarlarımız bu konularda da dikkatli olmalı. Ayrıca Alanya protokolden, halka kadar kenetlenmeli. Alanyaspor'un ligde kalacağını tüm maçlarda göstermeliyiz. Bunun için de hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu coşkuyu artırarak devam etmeliyiz" diyerek tüm futbolseverleri Medipol Başakşehir maçına davet etti.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:32
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Fatih Terim'den dev takas!
Toplam 4
Yorum
çok doğru karar sinan dişında gelşime açık . bir iki oyuncuyu kiralık olarak verelim. koray günter ahmet çalık ve altyapı dan genç bir oyuncu olabilir.
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Toplam 31
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Ali Can Önümüzdeki 10 maç 30 puan neden olmasın.Aykut hoca daha önce başardı.Tekrar neden olmasın.Tam destek.hep destek.
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Toplam 2
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hayretler icindeyim kaleciye fol var yok diyorlar dirsek var yok diyorlar p 3 haftadır pen altı var yok diyorlar. bjkli yaptımı kırmızı 10 mac digerleri yp deva
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