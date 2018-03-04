''Bu oyunun karşılığı 1 puan bile zor'' – Fotomaç – 04 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ''Bu oyunun karşılığı 1 puan bile zor''

    ''Bu oyunun karşılığı 1 puan bile zor''

    , 'a 1-0 kaybettikleri maçtan sonra "Keşke 'e yenilseydik de bu maçı kazansaydık." dedi.

    Özat, 'in 24. haftasında 'un 'ni deplasmanda 1-0 mağlup ederek kırmızı-siyahlıların 10 haftalık yenilmezlik serisini sonlandırdığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda kötü oynadıklarını, yedikleri golden önce pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.

    Maçın devre arasında oyuncularına "Bu oyunun karşılığı 1 puan bile zor." dediğini aktaran Özat, şu ifadeleri kullandı:

    "Bazı oyuncular istediğim katkıyı vermedi, özellikle sonradan giren oyuncular. Takım, kazanmak adına bir şey yapmadı. İki senedir çıktığım maçların en kötüsüydü. Koca 45 dakika heba oldu. Oyuncuları kendi yerinden kaydırabiliyorsunuz. İlk yarıyı gol yemeden bitirmeden geçersek ikinci yarının iyi olacağını düşünüyorduk, pozisyon da yakaladık. Bir anlık gaflet rakibimize galibiyeti getirdi. Umarım bu yenilgiden sonra gereken dersi çıkarırız."

    BAKKAL: "SAVUNMA VE ORTA SAHAYI DİRİ TUTTUK"
    Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal ise bu galibiyetin moraliyle ve çıkacaklarını söyledi.

    Karşılaşmanın zor geçtiğini söyleyen ve mücadeleleri nedeniyle iki takımı da tebrik eden Bakkal, şunları kaydetti:

    "Gençlerbirliği'nin organize oyunları, bizim buna disiplinli şekilde direnmemiz ve sabırla golü beklememiz önemliydi. hocaya teşekkür ediyorum. Fikir alışverişinde bulunduk. Çok gol yiyen bir takım vardı, bugün gol yemeden bitirdik. Savunma ve orta sahayı diri tuttuk, öndeki adamlarımızla golü bulacağımızı biliyorduk. Oyun hafta içinde işlediğimiz gibi oldu. Bu moralin Medipol Başakşehir ve Göztepe maçlarına yansıyacağını düşünüyorum."

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Bu oyunun karşılığı 1 puan bile zor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN