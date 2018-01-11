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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Alanya onu bırakmıyor

    Alanya onu bırakmıyor
    İLK yarıda attığı 10 golle Alanya'yı sırtlayan Love, yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da birçok kulübün listesine girmişti. Güney ekibinin hocası , Brezilyalı'yı bırakmayacaklarını belirtip, "Love'ı almak isteyen çok büyük paraları gözden çıkarmalı" dedi.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:25
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