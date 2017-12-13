Aytemiz Alanyaspor'dan hastaneye ziyaret
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.
Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, yeni binasında hizmet vermeye başlayan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Dr. Tevfik Yazan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu, modern hastanenin Alanya'ya yakıştığını söyledi. Başhekim Dr. Tevfik Yazan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Çavuşoğlu ziyaretin anısına Başhekim Yazan'a Vagner Love forması hediye etti.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:33
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Kocaman için gözlem maçı
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST KARDEŞİM BÖYLE ANGARYA KUPALARDA SOLDADO, OZAN,VALBUENA, NETO, İSLA, HASAN ALİYİ NİYE OYNATIRSIN KOY PAF TAKIMINI OYNASIN YA ELENİRSEN ELEN
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fatih Bongonda elde tutulmalı stoper ve sol kanat lazım
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UZMAN DR TÜRKİE KUPASI VE UEFA KUPASI GİBİ ANGARYA KUPALARDA GENÇLERİ OYNATIN ASLINDA ONLARA BİLE BUI KUPALARDA OYNAMAK ANGARYA TEŞKİL EDER.
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