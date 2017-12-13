 Aytemiz Alanyaspor'dan hastaneye ziyaret – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Aytemiz Alanyaspor'dan hastaneye ziyaret

    Aytemiz Alanyaspor'dan hastaneye ziyaret

    Alanyaspor Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

    Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, yeni binasında hizmet vermeye başlayan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Dr. Tevfik Yazan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu, modern hastanenin Alanya'ya yakıştığını söyledi. Başhekim Dr. Tevfik Yazan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Başkan Çavuşoğlu ziyaretin anısına Başhekim Yazan'a Vagner Love forması hediye etti.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:33
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