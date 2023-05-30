Aktüel Haberler (30.05.2022)

Hollanda'da Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, ligde Vitesse'ye 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı önemli takımlarla anılan 22 yaşındaki 10 numara, transfer konusunda yeşil ışık yaktı. Kökçü, "Doğru bir kulüp gelirse, sanırım bu yaz bir adım atmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Kırmızı-beyazlılarla 2025'e kadar kontratı bulunan genç maestronun adı; Arsenal, Liverpool, Sevilla, Manchester United, Benfica ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın önemli ekipleriyle anılıyor. Feyenoord'un bu sezon kazandığı şampiyonlukta önemli isimlerden biri olan milli futbolcumuz, bu sezon süre aldığı 46 maçta 12 gol ve 4 asist katkısı sağladı.

POTADA BÜYÜK HEYECAN

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde 2. maçlar bugün başlayacak. İki galibiyete ulaşacak takımlar, yarı finale yükselecek. beIN SPORTS 5'ten yayınlanacak program şöyle: 18.00 G.Saray Nef-T. Telekom (0-1), 20.30 Bursa- K.Yaka (0-1).

POCHETTİNO, CHELSEA'YE İMZAYI ATTI

İngiltere Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirip 12. sırada kalan Chelsea'de yeni teknik direktör Pochettino oldu. Maviler, Lampard'ın yerine 51 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık imza attı. Pochettino, daha önce Espanyol, Southampton, Tottenham ve PSG'yi çalıştırdı.

DÜNYA KUPASI BODRUM'DA START ALDI

Bodrum'da dev yarış start aldı İki yılda bir farklı bir ülkede düzenlenen ve bu yıl Bodrum'da ilk kez gerçekleşecek Dragon Dünya Şampiyonası'nda yelkenciler start aldı. Arar Petrol A.Ş'nin ana sponsoru olduğu şampiyona 2 Haziran tarihine kadar kıyasıya rekabete sahne olacak. 24 ekip, 100'e yakın yelkenci büyük kupa için yarışacak.

KISA... KISA...

İtalya Serie A'da 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Napoli'de teknik direktör Spalletti ile yolların ayrılması kesinleşti. Başkan De Laurentiis, ayrılığı duyururken, Luis Enrique ve Benitez adaylar arasında.

Bundesliga'da yılın oyuncusu ödülüne, B.Dortmund forması giyen Bellingham layık görüldü. Real Madrid'e transfer olması beklenen 19 yaşındaki İngiliz orta saha, bu sezon 8 gol, 5 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Eczacıbaşı Dynavit, Polonyalı pasör çaprazı Czyrnianska'yı renklerine bağladı. 23 yaşındaki, 1.91 boyundaki genç voleybolcu kariyeri boyunca, Szcyrk, Krakow, Energa MKS SMS Kalisz, Chemik Police takımlarında oynadı.

Milli atlet Mehmet Çelik, Fransa'daki Dünya Atletizm Yarışı'nda 800 metrede Sermet Timurlenk'e ait 45 yıllık Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Çelik, 1.47.21'lik derecesiyle 1978'den bu yana kırılamayan rekoru kırdı.