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Aktüel haberleri (17.11.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Aktüel haberleri (17.11.2022)

Olimpiyat ve dünya şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli iddialı konuştu. Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası'nda bronzda kalmasının kendisini hırslandırdığını ve olimpiyatlarda yine zirveyi hedeflediğini söyledi.


FİNAL SÜRÜŞÜ
Milli motosikletçiler Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, Avustralya'da sezonu tamamlayacak. Öncü, Supersport Şampiyonası'nda 3.'lük için gaz açacak. Razgatlıoğlu da Superbike'da 3 yarışta da zafer istiyor.


GALATASARAY'DAN 5'TE 5
Sultanlar Ligi'nde Galatasaray, İlbank'ı 3-0 yenip 5'te 5 yaptı. Diğer sonuçlarda THY, Çukurova 3-0 yendi. Fenerbahçe de PTT'ye set vermedi: 3-0


NBA'DE KINGS'TEN 153 SAYI
NBA'de Sacramento Kings, Brooklyn Nets'i 153-121 mağlup etti. Kings, Nets maçını 32 sayı farkla kazanarak arka arkaya 4. galibiyetini aldı.


KAF-KAF'A KOLOMBIYALI GUARD
P.Karşıyaka, Kolombiyalı Braian Angola'yı kadrosuna kattı. 1.98 boyundaki, 28 yaşındaki şutör guard, son olarak G.Saray'da oynadı.


MANİSA'DA MİLLİ SEVİNÇ
Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa FK'nin genç futbolcuları Ayberk Karapo ve Fırat Sarı, U19 Milli Takımı'nın 24 Kasım Perşembe günü Irak ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna davet edildi. Manisa FK, futbolcularına başarı diledi.

NAZİLLİ'DE TOROS İMZALADI
2. Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, teknik direktör Mesut Toros ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Toros, "Hayallerimiz var. Hedefe giden yolda dim dik yürüyeceğiz. Takımımıza ve oyuncularımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

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