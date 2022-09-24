Aktüel haberleri (24.09.2022)

'Sultanlar'ın rakibi Tayland

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye, ilk maçında bugün Tayland ile karşılaşacak. Hollanda'nın Arnhem kentinde TSİ 14.00'te başlayacak B Grubu karşılaşması TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Grupta Tayland'ın yanı sıra Polonya, Hırvatistan, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti yer alıyor.



GÜVEN KAVAKLIDERE'DE

Galatasaray altyapısından yetişen ve Konyaspor, Osmanlıspor gibi birçok takımla Süper Lig'de forma giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Güven, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ankara temsilcisi Kavaklıderespor'a transfer oldu.



POTAYA SPONSOR

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türkiye Sigorta arasında, 3 sezon devam edecek isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Süper Lig'imize sadece bu sene 9 sponsor kazandıracağız" diye konuştu.



RAP'Çİ MOURİNHO

Roma Teknik direktörü Jose Mourinho, Britanyalı rap şarkıcısı Stormzy'nin klibinde oynadı. Portekizli hoca klipte "Gerçekten konuşmamayı tercih ederim. Konuşursam başım büyük belaya girer" sözleri duyulduğu sırada 'sus' işareti yapıyor.



BOLU'YA İCRA ŞOKU

Boluspor'da son olarak U19 takımının başında bulunan Yılmaz Özen, alacağı olan 224 bin 910 TL'nin ödenmemesi üzerine kulübü icraya verdi. Özen'in sözleşmesi geçtiğimiz yıl feshedilmişti.



NAZİLLİ KAMPA GİRDİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediye, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gitti. Siyah İncilerde cezalı yok. Sakatlığı bulunan Hüseyin Çolak kadroda yer almadı.



AFYON GÜÇ TOPLADI

Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına kum sahada kuvvet ve kondisyon antrenmanı ile devam etti. Mor beyazlı ekipte oyuncular 3 takıma ayrılarak mini futbol turnuvası yaptı.



BURSA'YA 125 BİN TL

Aroma firması ile sponsorluk anlaşması imzayan Bursaspor, bu işbirliğinden 125 bin TL kazanç sağladı. Başkan Ömer Furkan Banaz, Amed Sportif maçını TRT Kurdi'nin yayınlayacağını açıkladı.