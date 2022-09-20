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Aktüel haberleri (20.09.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 06:50
Aktüel haberleri (20.09.2022)

'KIZIM İÇİN DAYANDIM'
Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 5. kez dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçen Rıza Kayaalp, "Final maçının son iki dakikasında kızım Ay Vera aklıma geldi. 'Hadi kızın için dayan ona 5 sözün var' dedim ve kendimi böyle motive ettim" dedi.


BİRİNCİ YİNE TEAMART
Teamart, Otomobil Sporları Federasyonu'na bağlı düzenlenen Apexmasters Türkiye Drift Şampiyonası'nda sezona çok hızlı girdi. TeamART, Kemal Soylu ile Körfez Yarış Pistinde de 1.lik koltuğuna oturdu.


BOOSTRACE SONA ERDİ
Türk Telekom'un sponsorluğu ve BOOST SPORT organizasyonuyla düzenlenen, "Türk Telekom İSTANBUL 24h BOOSTRACE 2022" sona erdi. Yüzde 70 artan katılım oranıyla gerçekleşen yarışta, kupa sahibini buldu.


BOSPHORUS HEYECANI
İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 22-25 Eylül'de düzenlenecek Bosphorus Cup'ta kupa teslim töreni yapıldı. 10 ülkeden 900 sporcunun katılacağı Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, 'Bu sene çok zorlu yarış olacak" dedi.


2. Lig Kırmızı Grup'ta Kocaeli maçında 1-1 kalan Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk takımın yine kurtarıcısı oldu. Erhan, 4. haftadaki Ankara Demir maçının da kazanılmasını sağladı.
Düşme hattının bir basamak üzerinde yer bulan Altay, milli maç nedeniyle lige verilen arada kamp yapmaktan vazgeçti. Takım bu arada hazırlık maçı da yapmayacak.

Bodrum'dan beraberlikle dönen Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş, yollarına emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Ayrıca gençlere şans vereceklerini bildirdi.


2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni yapılanmayla girdiği sezona art arda 2 mağlubiyetle başlayan Uşakspor, beraberliğe abone oldu. Uşakspor son 3 maçından da 1 puanla ayrıldı.


İzmir derbisinde evinde Altınordu'yu tek golle geçen Göztepe galibiyet hasretine nokta koydu. Göztepe, iç sahadaki 3 puan hasretini de bitirdi; takımda hava değişti.

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