Haberler Aktüel Ürünler Aktüel haberleri (25.08.2022)

Aktüel haberleri (25.08.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Aktüel haberleri (25.08.2022)

Geçtiğimiz yıl kamp için Afyon'u seçen futbol takımları bu yılda kamp için tercihlerini yine aynı noktada kullandı. Kentin sezon sonuna kadar 100'den fazla yerli ve yabancı takımı ağırlaması bekleniyor. Şimdiye kadar 50 takım kamp yaptı.


TFF, Diyarbekirspor'un tesis sorunu nedeniyle maçlarını İstanbul'da oynama talebini geri çevirdi. Diyarbekirspor- Uşakspor karşılaşması 28 Ağustos Pazar günü saat 20.00'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

Bodrumspor'da geçen sezondan kart cezası nedeniyle ilk iki haftada oynayamayan Musa Caner'in cezası sona erdi. Öte yandan, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ve yönetici Zeynel Kılıç idmanı yerinde takip etti.


Erzurum amatör takımı Palandökenspor'da antrenörlüğe başlayan ve kısa süre içerisinde gösterdiği başarı ile Türk futbolunda adından söz ettiren genç teknik adam Adem çağlayan Ankaraspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Usta yazardan Jorge Jesus'a olay eleştiri! "Kulübeden seyretti! Maç 3-3 bitseydi..."
47’lik Ayça Bingöl'ün son haline bakın! Sosyal medya ikiye bölündü! Tanımak artık imkansız! Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Cemile'siydi...
Sehrou Guirassy teklifi netleşti!
Naci Ünüvar için kıran kırana pazarlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A101 5 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu
A101 KATALOG 21 NİSAN PERŞEMBE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ | A101 Aktüel ürünler
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti
SGK 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR'lular dikkat! - Emzirme ödeneği nedir, ne kadar? | Emzirme ödeneği kimlere verilir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan Yusuf Yazıcı bombası! Anlaşma tamam Fırtına'dan Yusuf Yazıcı bombası! Anlaşma tamam 06:43
Atalanta'ya gidiyor Atalanta'ya gidiyor 06:29
Dele Alli İstanbul'da! Dele Alli İstanbul'da! 01:49
6 gollü müthiş maçta kazanan yok! 6 gollü müthiş maçta kazanan yok! 01:20
Barça ile Man City yardım maçında yenişemedi! Barça ile Man City yardım maçında yenişemedi! 01:20
D. Zagreb Devler Ligi biletini uzatmalarda aldı! D. Zagreb Devler Ligi biletini uzatmalarda aldı! 01:16
Daha Eski
Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde 01:16
D. Zagreb Devler Ligi biletini uzatmalarda aldı! D. Zagreb Devler Ligi biletini uzatmalarda aldı! 01:16
Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde 01:15
Özeleştiri zamanı Özeleştiri zamanı 01:15
Golcüler sustu Golcüler sustu 01:14
Çok üzgünüz Çok üzgünüz 01:13