Aktüel haberleri (25.08.2022)

Geçtiğimiz yıl kamp için Afyon'u seçen futbol takımları bu yılda kamp için tercihlerini yine aynı noktada kullandı. Kentin sezon sonuna kadar 100'den fazla yerli ve yabancı takımı ağırlaması bekleniyor. Şimdiye kadar 50 takım kamp yaptı.



TFF, Diyarbekirspor'un tesis sorunu nedeniyle maçlarını İstanbul'da oynama talebini geri çevirdi. Diyarbekirspor- Uşakspor karşılaşması 28 Ağustos Pazar günü saat 20.00'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

Bodrumspor'da geçen sezondan kart cezası nedeniyle ilk iki haftada oynayamayan Musa Caner'in cezası sona erdi. Öte yandan, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ve yönetici Zeynel Kılıç idmanı yerinde takip etti.



Erzurum amatör takımı Palandökenspor'da antrenörlüğe başlayan ve kısa süre içerisinde gösterdiği başarı ile Türk futbolunda adından söz ettiren genç teknik adam Adem çağlayan Ankaraspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.