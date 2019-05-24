Akhisarspor'un Süper Lig'e veda maçı
Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Ege temsilcisi, son hafta maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor'la karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Akhisarspor, son hafta maçında yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak.
2012-2013'ten bu yana Süper Lig'de mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, sezonu Atiker Konyaspor maçıyla tamamlayacak.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Haftaya 26 puanla son sırada giren ve ligden düşmesi daha önce kesinleşen Ege temsilcisi, ilk devrede rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.
- 24.05.2019
-
Kamil Ahmet ile 2 yıl daha
Toplam 1
Yorum
mehmet çok büyük hata kamil oynadığı tüm maçlarda hatalı gol yenmesine neden oldu 2. lig seviyesinde kademeden anlamıyor batuhanda aynı yazık olmu
-
Kolaylık sözü
Toplam 2
Yorum
mehmet hüseyni mutlaka kalmalı iyi bir stoper olacak vahid ve toure iyi bir yedek olabilirler iyisi bulunmassa kalabilirler toure yürekli oyuncu
-
Trabzonspor Çaykur Rizespor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
baksoy Rizespor gergin ve sinirli olacaktır siz sinirlerinize hakim olun çıkın futbolunuzu oynayın ? Herkese adamlık derslerinizi verin ?
Akhisarspor'un Süper Lig'e veda maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.