Akhisarspor'un Süper Lig'e veda maçı
24 Mayıs 2019, Cuma
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'un 'e veda maçı

Akhisarspor'un Süper Lig'e veda maçı

Spor Toto 'den düşmesi kesinleşen Ege temsilcisi, son hafta maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor'la karşılaşacak.

Spor Toto 'den düşmesi kesinleşen , son hafta maçında yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak.

2012-2013'ten bu yana Süper Lig'de mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, sezonu Atiker Konyaspor maçıyla tamamlayacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Haftaya 26 puanla son sırada giren ve ligden düşmesi daha önce kesinleşen Ege temsilcisi, ilk devrede rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

  1. 24.05.2019
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