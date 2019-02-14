Akhisarspor'da Cihat Arslan kırgın gitti – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Akhisarspor'da kırgın gitti

Akhisarspor'da Cihat Arslan kırgın gitti

'de son sırada yer alan Akhisarspor'da yönetimin görevine son verdiği , kırgın ayrıldı.

'de son sırada yer alan Akhisarspor'da yönetimin görevine son verdiği , kırgın ayrıldı.

Yeşil-siyahlı takıma 3 yıl önce o dönem tarihinin en iyi sezonunu yaşattığını ama yeni sezonun henüz 2'nci haftasında haksız bir şekilde, iftiraya uğrayarak görevine son verildiğini söyleyen Arslan, "Yaşadığımız başarıya rağmen Süper Lig'deki kariyerim elimden alındı. Maddi manevi çok büyük kayıplarım oldu. Bu sezon bana teklif getirirken o haksızlığı telafi edeceklerini söylediler. 'da çalışırken cebimden 350 bin TL fesih bedeli ödeyerek zor durumdaki Akhisarspor'a döndüm. Ligde ilk yarıda iyi bir çıkış yakalayıp son sıradan düzlüğe çıktık. İkinci yarıda şanssızlıklar peşimizi bırakmadı. Yine haksızlığa uğrayan ben oldum" dedi.

"MAÇA 3 GÜN KALA SAHAYA ÇIKMA HAKKIM ELİMDEN ALINDI"
Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçı kaybeden Akhisar'da önemli oyuncularının sakat veya cezalı olduğunu hatırlatan Cihat Arslan, "Devreye Beşiktaş mağlubiyetiyle başladıktan sonra lider 'e iyi oynayıp yenildik. deplasmanında 1-0 öndeyken henüz 20'nci dakikada 10 kişi kaldık. Son Sivasspor deplasmanına ise 7 önemli eksikle gittik. Alternatifsizlikten stoperi forvet oynattık. Benden ayrılmamı isteseler deplasmanı öncesi ayrılırdım. Ancak kesinlikle böyle bir niyetlerinin olmadığını söyledikten sonra sözleşmemi tek taraflı feshettiler. Cumartesi günü oynanacak Ankaragücü maçını takımın benle veya bensiz kazanacağına yüzde yüz eminim. Maça 3 gün kala sahaya çıkma hakkım elimden alındı. İyi mücadele sergileyen oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

  1. 14.2.2019 17:15
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