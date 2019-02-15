Akhisarspor Kavçak'la kritik maçta
15 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Haberleri Akhisarspor Kavçak'la kritik maçta

Akhisarspor Kavçak'la kritik maçta

Akhisarspor Kavçak'la kritik maçta

Akhisarspor, hafta içinde 'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen yönetimindeki ilk maçta yarın alt sıralardaki rakibi Ankaragücü'nü konuk edecek.

'de ikinci yarıda oynadığı 4 maçı da kaybederek düşme hattında son sıraya demir atan Akhisarspor, hafta içinde 'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen yönetimindeki ilk maçta yarın alt sıralardaki rakibi Ankaragücü'nü konuk edecek.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 90 dakikayı yönetecek. Mücadelenin bilet fiyatları; kapalı tribün E-F-G-H bloklar 15, C-D-I-J ve A-B-K-L bloklar 10, maraton 6, kale arkası ve misafir tribünler 5 TL olarak açıklandı.

Sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle sıkıntılı olan yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren , Dany, Eray, Lopes, Güray ve Bokila'nın yanı sıra cezalı Manu forma giyemeyecek. Ligde en kötü sezonunu yaşayan Akhisarspor, bitime 13 maç kala 17 puanla dipte yer alıyor. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Ankaragücü ise 23 puanla Akhisar'ın 6 puan üzerinde bulunuyor. Mağlup olması durumunda kümede kalma yarışında çok ağır bir yara alacak yeşil-siyahlılarda yönetim taraftarı takıma destek vermek üzere stada davet etti.

AKHİSARSPOR'UN ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'İ
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı mücadeleye Akhisaspor2un şu 11 ile çıkması bekleniyor:
Fatih- Zeki, Caner, Cocalic, Musa Nizam, Sissoko, Serginho, Barbosa, Josue, Regattin, Cikalleshi

  1. 15.2.2019 12:04
  2. Güncelleme: 15.2.2019 12:27
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor Kavçak'la kritik maçta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN