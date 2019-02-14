Süper Lig'de günün özeti! (13.02.19)

AKHİSAR'DA BAKKAL SESLERİ



Sivas'tan da puansız ayrılıp ligde son sıraya demir atan Akhisarspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan'la yolların ayrılacağı öğrenildi. Yönetimin, Mesut Bakkal'la prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Akigo'nun başına 7. haftada geçen Arslan, Süper Lig'de ve kupada 5 galibiyet alırken, Avrupa'da ise 1 beraberlikle yetindi.



CISSOKHO'YA AF



Antalyaspor'da sezon başında Evkur Yeni Malatya'dan transfer edilen ve performans düşüklüğü ile takıma uyum sağlamakta zorlandığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Cissokho, affedildi. 31 yaşındaki Fransız sol bek, 2'si kupa ve 14'ü lig toplam 16 maçta oynadı.



DIAGNE'NİN TRAVMASI



Ligde 2. yarıda 4'te sıfır çeken Kasımpaşa, G.Saray maçıyla kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Teknik Direktör Mustafa Denizli ise takımdaki düşüşü Diagne'nin ayrılığına bağladı. Denizli, "Diagne'nin ayrılığı bir travma yaratmış olabilir" dedi.



SİVAS İLK 4'E GÖZ DİKTİ



Kasımpaşa galibiyetini Akhisar zaferiyle perçinleyen Sivas'ta Hakan Keleş, Erzurum'da da serilerini sürdürmek istediklerini söyledi. Keleş, "Ligde ilk dört için üç puana daha ihtiyacımız var. Erzurum'dan puanla dönüp hedefimize yaklaşmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.



EN GENÇ KAPTAN



Kasımpaşa galibiyetiyle nefes alan Ankaragücü'nde, bu maçta sahaya kaptan çıkan kaleci Altay Bayındır, Türk futbol tarihine adını yazdırdı. Hopf ve Korcan gibi tecrübeli isimlerden kaleyi devralan 21 yaşındaki eldiven, Süper Lig'in en genç kaptanı unvanını elde etti.



BURSA'DAN YERLİ MESAJI



Yabancı sayısının gündemden düşmediği ligimizde, Bursaspor'dan yerli göndermesi yapıldı. Yeşil-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ligde 11 bin 518 dakika ile Türk oyunculara en çok şans veren kulübüz. Ve yine 16 yerliye süre verdiğimiz bu sezonda, bu alanda da lideriz" ifadelerine yer verdi.



RİZESPOR'DA ZAFER SÖZÜ



Ligde ikinci yarıda topladığı 10 puanla dikkatleri üzerine çeken Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, Bursa deplasmanında galibiyet sözü verdi. Bursa'dan puanla döneceklerini vurgulayan Kartal, "Rizespor'un mutlak suretle yukarılarda olacağından eminim" dedi.



KARAMAN'A TAKTİK VERDİ



Kayserispor'un fanatik taraftarı Mehmet, idman öncesi Hikmet Karaman ile görüştü ve ortaya renkli görüntüler çıktı. İdmanda Karaman'a taktik veren fanatik taraftar Mehmet'in kulüp tarafından paylaşılan görüntüleri, kısa sürede 18 bin kişi tarafından izlendi.