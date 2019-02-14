Yusuf Namoğlu içini döktü

Türk futbolunda bitmek bilmeyen hakem tartışmaları sonunda MHK'nin başındaki isim Yusuf Namoğlu istifa kararı almıştı. Namoğlu dün NTV'ye çıkarak hem bu kararı hem de kendi dönemindeki hataları anlattı. Namoğlu "Son damlayı taşıyan Trabzonspor maçında Ümit Öztürk oldu. Monitöre bakıp yanlış karar verme kabul edebileceğim bir olay değildi. Hakemin yeteneği belliydi, onu FIFA hakemi yapmşıtık. Emin olabilirsiniz. Dürüst çalıştık. Hata yaptık mı? Yaptık" ifadelerini kulandı.

KİMSE İSTEMEDİ BİZ AYRILDIK



Yusuf Namoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den istifa için bir çağrı gelmediğini söyledi. Namoğlu "Federasyondan bir talep gelmedi. İsmimiz yıpranmaya başladı. Gerektiğinde koltuğu bırakıp gitmeli diye düşündüm. Ekibim de toplu istifa kararı aldı. VAR için 1 sene mücadele ettik. Başta Göksel Gümüşdağ olmak üzere büyük çabalar verildi. Sistem tam oturmadı. Bazı hakemler VAR'a gidip yine yanlış karar verdiler" diye konuştu.



VAR KONUŞMALARI YAYINLANMIYOR



Yusuf Namoğlu, geçmişte Galatasaray'ın bu hafta ise Trabzonspor'un istediği VAR konuşmalarının yayınlanması konusuna açıklık getirdi. Namoğlu "IFAB kuralları var. Mevcut protokolde VAR konuşmaları yayınlanmıyor. Değişirse sonra verilebilir. Dünya Kupası'nda da vermediler."



İşte bu haftadan bir VAR örneği:



Hollanda'da bu hafta Utrecht- PSV Eindhoven maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. PSV'li oyuncu, kayarak Utrecht'li futbolcuyu düşürdü. Hakem Boekel "Devam" dedi. VAR hakemi devreye girdi. Pozisyonu incelemesini tavsiye etti. Bu sırada VAR hakemi "Oyuncunun kötü bir müdahale yapma gibi bir niyeti yok ama ayağı kayıyor ve düşürüyor" dedi. Orta hakem Boekel izledi ama kararını değiştirmedi. Hollanda'da gündem olan bu pozisyonun tüm VAR konuşmaları pazartesi günü yayınlandı. Şu an her Hollandalı bu pozisyona neden penaltı çalınmadığını biliyor. Türk futbolseverler de bu şeffaflığı istiyor.



ÖZTÜRK VE ULUSOY KIZAĞA ÇEKİLDİ



İstifa kararı alan Yusuf Namoğlu son atamalarını yaptı. Namoğlu, bugünden itibaren geçerli olacak istifası öncesi, geride bıraktığımız haftada ciddi hatalar yapan iki hakemi kızağa çekti. Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasını yöneten Ümit Öztürk ile Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalan Alper Ulusoy'a maç verilmedi. İki isim VAR desteğine rağmen kritik hatalar yapmışlardı.