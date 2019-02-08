Akigo avantajlı!

Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi olan Akhisarspor, çeyrek final ilk maçında ağırladığı Kasımpaşa'yı net bir skorla geçerek yarı finale göz kırptı: 3-1. Seyircisinin desteğiyle çıktığı maçın ilk yarısını Sokol Cikalleshi'nin nefis kafa golüyle 1-0 önde kapatan Akigolar, ikinci yarıya da golle başladı. 51'de Sadiku'nun kaptırdığı topta kaleci Ramazan ile karşı karşıya kalan Cikalleshi, yine nefis aşırdı: 2-0. 73. dakikada, Veigneau'nun ceza sahası içerisinde Regattin'e yaptığı müdahaleyi hakem Serkan Tokat, penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Josue, düzgün bir vuruşla Ramazan'ı ters köşeye gönderdi: 3-0. Hajradinovic, 90+2'de skoru belirledi: 3-1.



RÖVANŞLAR 26-27-28 ŞUBAT'TA

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanşları 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak ve yarı finale yükselecek takımlar belli olacak. Yine çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak yarı finallerin ardından iki takım, Sivas'ta yapılacak dev finale adını yazdıracak.