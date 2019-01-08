Akhisarspor'un Nijerya seferi – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Akhisarspor'un seferi

Akhisarspor'un Nijerya seferi

'de ara döneminde henüz eksilen kadrosuna hiç takviye yapamayan Akhisarspor, gözünü Nijeryalı futbolculara çevirdi.

'de ara döneminde henüz eksilen kadrosuna hiç takviye yapamayan Akhisarspor, gözünü Nijeryalı futbolculara çevirdi.

Akigo, 'te forma giyen 29 yaşındaki Nijeryalı santrfor Kennedy Igbonanike ve İskoçya'da Hibernian'dan ayrılan 30 yaşındaki stoper Efe Ambrose'a teklif götürdü. Bonservisi elinde olan Ambrose ile 'den kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi.

Başkan Hüseyin Eryüksel, teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda bu iki oyuncuyla özel olarak ilgileniyor. Akhisar, defans hattına takviye yaptığı takdirde Dany'nin sözleşmesini sonlandırmanın yollarını arayacak. Adı 'la anılan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek kaleci 'ü göndermeye sıcak bakmayan Akigo, tecrübeli file bekçisini kalmaya ikna edemezse kaleye de transfer yapacak.

  1. 8.1.2019 18:32
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