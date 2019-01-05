Akhisar’da Manu krizi – Fotomaç – 05 Ocak 2019
07 Nisan 2019, Pazar
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Akhisar’da Manu krizi

Akhisar’da Manu krizi

İlk yarıyı düşme hattının tek basamak üzerinde tamamlayan Akhisarspor'da Hollandalı forvet , mazeretsiz olarak kampına katılmadı.

İlk yarıyı düşme hattının tek basamak üzerinde tamamlayan Akhisarspor'da Hollandalı forvet , mazeretsiz olarak kampına katılmadı. Teknik direktör , yönetim ve teknik heyetle temas kurmayan Manu'ya ceza verilmesi için rapor yazdı.

  1. 5.1.2019
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