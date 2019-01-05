Akhisar’da Manu krizi

İlk yarıyı düşme hattının tek basamak üzerinde tamamlayan Akhisarspor'da Hollandalı forvet Elvis Manu, mazeretsiz olarak Antalya kampına katılmadı. Teknik direktör Cihat Arslan, yönetim ve teknik heyetle temas kurmayan Manu'ya ceza verilmesi için rapor yazdı.