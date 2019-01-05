Akhisar’da Manu krizi
İlk yarıyı düşme hattının tek basamak üzerinde tamamlayan Akhisarspor'da Hollandalı forvet Elvis Manu, mazeretsiz olarak Antalya kampına katılmadı.
İlk yarıyı düşme hattının tek basamak üzerinde tamamlayan Akhisarspor'da Hollandalı forvet Elvis Manu, mazeretsiz olarak Antalya kampına katılmadı. Teknik direktör Cihat Arslan, yönetim ve teknik heyetle temas kurmayan Manu'ya ceza verilmesi için rapor yazdı.
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
Akhisar’da Manu krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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