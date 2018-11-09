Akhisar'dan veda!
Yeşil-siyahlılar, 2-0 geriye düştüğü maçta Manu ve Onur ile skoru dengeledi. Güray ile bir penaltı atışından yararlanamayan ekibimiz son dakikada Benega’nın penaltısıyla havlu attı
GOL DÜELLOSU
38'de Sevilla, Muriel ile farkı ikiye çıkardı. 52'de Manu durumu 2-1'e getirdi. Manu'yu ceza alanında düşüren Gomez oyundan atılırken Güray penaltı atışından yararlanamadı. 78'de Onur ile skoru dengeledi. 83'te kazanılan penaltıyı Benega ile gole çevirip skoru tayin etti: 2-3.
ARSLAN: ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk eden Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Elimizden geleni yaptık ancak rakibimize diş geçiremedik. Amacımız bu ligin değerine güzellik katabilmekti. Oyunu çirkinleştirmeden bunu başarmaya çalıştık" dedi. Arslan eksik ve sakatların futbllarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Bundan sonra gruptaşansımız kalmadı. Sadeve prestij için mücadele edeceğiz. Lig maçlarına daha ağırlık verip, en iyi sonuçları almaya çalışacağız" dedi.
- 9.11.2018
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
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Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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