Akhisar'dan veda! – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Akhisar'dan veda!

    Akhisar'dan veda!

    Yeşil-siyahlılar, 2-0 geriye düştüğü maçta Manu ve Onur ile skoru dengeledi. Güray ile bir penaltı atışından yararlanamayan ekibimiz son dakikada ’nın penaltısıyla havlu attı

    Efe Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında Akhisarspor evinde Sevilla'ya 3-2 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetti. 12. dakikada Sevilla öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Muriel'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Nolito golünü attı: 0-1.

    GOL DÜELLOSU

    38'de Sevilla, Muriel ile farkı ikiye çıkardı. 52'de Manu durumu 2-1'e getirdi. Manu'yu ceza alanında düşüren Gomez oyundan atılırken Güray penaltı atışından yararlanamadı. 78'de Onur ile skoru dengeledi. 83'te kazanılan penaltıyı ile gole çevirip skoru tayin etti: 2-3.

    ARSLAN: ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

    UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk eden Akhisarspor'un teknik direktörü , "Elimizden geleni yaptık ancak rakibimize diş geçiremedik. Amacımız bu ligin değerine güzellik katabilmekti. Oyunu çirkinleştirmeden bunu başarmaya çalıştık" dedi. Arslan eksik ve sakatların futbllarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Bundan sonra gruptaşansımız kalmadı. Sadeve prestij için mücadele edeceğiz. Lig maçlarına daha ağırlık verip, en iyi sonuçları almaya çalışacağız" dedi.
    1. 9.11.2018
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