UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Akhisarspor, ilk yarıda 2 farklı yenik duruma düşüp eşitliği yakaladığı, bir de penaltı kaçırdığı maçta İspanyol ekibi Sevilla'ya yenilmekten kurtulamadı: 2-3. Bu kupayı daha önce 5 kez kazanan, 25 Ekim'de İspanya'da iki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı 6-0 kazanan Sevilla, 12'nci dakikada Nolito ve 38'inci dakikada Muriel'in golleriyle devreyi önde kapadı. Manu'nun 52'nci dakikadaki golüyle umutlanan Akhisar, 57'nci dakikada penaltıdan yararlanamadı. Penaltı pozisyonunda Sergi Gomez kırmızı kart görünce Sevilla 10 kişi kaldı. Temsilcimiz, 78'inci dakikada Onur'un golüyle skora denge getirse de 87'nci dakikada Banega'nın attığı penaltı golüne engel olamayıp sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Grupta 4 maç sonunda puansız son sırada kalan Akigo, ilk kez yer aldığı Avrupa Ligi'nde üst tura çıkma şansını kaçırsa da taraftarları tarafından alkışlarla uğurlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Sevilla gole yaklaştı, Benaga'nın sağ kanattan kullandığı kornere Nolito'nun gelişine yerden sert şutunu kaleci Lukac çıkardı.



10'uncu dakikada konuk ekipten Escudero'nun sol çaprazdan sert şutu yandan auta çıktı.



12'nci dakikada İspanyol temsilcisi öne geçti. Sağdan sıfıra inen Muriel'in ortasını ceza sahası içinde bomboş pozisyondaki Nolito, gelişine bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1.



38'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Promes'in ceza sahasında Akhisar defansını geçip kaleye şutladığı top Lukac'a çarpıp kale önünde bomboş pozisyondaki Muriel'in önünde kaldı. Muriel topu boş kaleye yuvarladı: 0-2.



Akhisarspor'da üst üste sakatlıklarla eldeki tek stoper olarak kalan Caner de 45. dakikada sakatlandı. Bu futbolcunun yerine ikinci yarının başında Kadir oyuna dahil oldu.



52'nci dakikada Akhisarspor umutlandı. Sol çaprazdan ceza alanına giren Manu, defanstan sıyrılıp topu güzel bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-2.



56'ncı dakikada Akhisar penaltı kazandı. Sol kanattan defansın arkasına atılan pasla ceza sahasına giren Manu, Sergi Gomez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Benoit Millot, tereddütsüz penaltı noktasını gösterip daha önceden sarı kartı bulunan Sergi Gomez'i ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan attı. Penaltıyı 57. dakikada kullanan Güray, topu yan direğe nişanladı.



60'ıncı dakikada Akhisar atağında Vrsajevic'in sağdan pasına Barbosa'nın volesi üstten auta çıktı.



78'inci dakikada skor eşitlendi. Güray'ın sol kanattan ortasına müthiş yükselen Onur, topu kafayla ağlara yolladı: 2-2.



86'ncı dakikada Sevillalı Vazquez, ceza sahasında Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Millot, tekrar penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı 87'nci dakikada Banega gole çevirdi: 2-3.



Maç bu skorla bitti.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynanan dördüncü hafta maçlarının ardından Akhisarspor son sırada yer aldı.

İspanya'nın Sevilla takımına sahasında 3-2 yenilen Akhisarspor, dördüncü maçından da puansız ayrıldı.

Gruptaki diğer müsabakada Belçika ekibi Standard Liege, deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar'a 2-1 mağlup oldu.

9 puanlı Sevilla ve Krasnodar'ın ilk iki sırada bulunduğu grupta, Akhisarspor son sırada kaldı.

Dördüncü hafta sonunda J Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle: