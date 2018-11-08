Ya tamam ya devam – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Ya tamam ya devam

    Ya tamam ya devam

    ’nde lider Sevilla’yı ağırlayacak grup sonuncusu , kritik maçtan puansız ayrılırsa Avrupa’ya veda edecek

    Ligde kötü günler geçiren , tarihinde ilk kez katıldığı 'nde 'nın dev ekibi Sevilla'yı bugün 20.55'te ağırlayacak. Akigo'da Regattin, Dany, sezonu kapatan ve hazır olmayan Serginho yok. Ege ekibi, güçlü rakibine yenilirse matematiksel olarak da çıkma şansını yitirecek. Müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan Sevilla, temsilcilerimizle oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
    1. 8.11.2018
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