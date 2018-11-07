Akhisarspor, Sevilla'yı konuk edecek
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    , 'yı konuk edecek

    Akhisarspor, Sevilla'yı konuk edecek

    UEFA J Grubu'nda henüz galibiyeti bulunmayan , 4. maçında yarın 'nın takımını ağırlayacak

    , UEFA J Grubu'ndaki 4. maçında yarın 'nın takımını konuk edecek.

    Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Millot düdük çalacak.

    Gruptaki ilk maçında evinde Rus ekibi 'a 1-0, ikinci maçında temsilcisi 'e deplasmanda 2-1 yenilen yeşil-siyahlı ekip, son olarak deplasmanda Sevilla'ya 6-0 mağlup oldu.

    Sevilla ise ilk hafta Standard Liege'i 5-1'lik skorla geçip, ikinci maçında Krasnodar'a 2-1 yenilmişti.

    Grupta henüz galibiyeti bulunmayan yeşil-siyahlı ekip, yarınki müsabakayı da kaybetmesi halinde, ilk kez yer aldığı organizasyonda gruptan çıkma şansını kaybedecek.

    Akhisarspor'da stoperler ve Dany'nin yanı sıra Serginho ve Adrien Regattin'in sakatlıkları bulunuyor.

    Grupta diğer maçta Krasnodar ile Standard Liege, 'da karşılaşacak.

    TÜRKİYE VE İSPANYA TEMSİLCİLERİ ARASINDAKİ 91. KARŞILAŞMA
    Yarınki Akhisarspor-Sevilla karşılaşması, ve İspanya temsilcileri arasındaki 91. karşılaşma olacak.

    İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 90 maçın 18'ini Türk, 54'ünü İspanyol ekipleri kazandı, 18 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

    Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 83 golüne, İspanyol ekipleri 180 golle karşılık verdi.

    Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında 8 maça çıkan Sevilla, sahadan 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda 20 gol atan İspanya temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü.

    Sevilla, Türk takımlarıyla oynadığı tüm müsabakalarda gol atmayı başardı.

    1. 7.11.2018 10:24
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