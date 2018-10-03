Akhisarspor ilk Avrupa deplasmanında – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Akhisarspor ilk Avrupa deplasmanında

    Akhisarspor ilk Avrupa deplasmanında

    J Grubu'ndaki ikinci maçta Akhisarspor, yarın ekibi 'e konuk olacak.

    J Grubu'ndaki ikinci maçta Akhisarspor, yarın ekibi 'e konuk olacak.

    Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada 'dan hakem Manuel Schuettengruber düdük çalacak. Serginho ve Eray'ın sakat olduğu yeşil-siyahlı ekipte UEFA kadrosunda yer almayan Larsson ve Bokila da forma giymeyecek. Gruptaki ilk maçında 'a 1-0 yenilen Akhisarspor, tarihinin ilk Avrupa deplasmanında ilk golünü atarak ilk puanlarını hanesine yazdırmaya çalışacak.
    Akhisarspor'da geçen hafta 2 yıl aradan sonra göreve dönen teknik direktör da kariyerinin ilk Avrupa sınavına çıkacak. Standard Liege, ilk grup maçında grubun favori ekibi Sevilla'ya 'da 5-1 mağlup oldu. Standard Liege'in kadrosunda geçen yıl 'de kiralık olarak forma giyen Milos Kosanovic'in yanı sıra 'de ve 'da oynayan Luis Pedro Cavanda yer alıyor.

    Grubun diğer maçında Rus ekibi Krasnodar, İspanyol Sevilla'yı konuk edecek. Teknik direktör Cihat Arslan, Belçika'da ilkleri başarmak istediklerini söyledi.

    1. 3.10.2018 12:52
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