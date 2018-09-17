Akhisarspor, Krasnodar maçının hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 17 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    , maçının hazırlıklarına başladı

    Akhisarspor, Krasnodar maçının hazırlıklarına başladı

    UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü Rus ekibi 'ı konuk edecek , müsabakanın hazırlıklarına başladı.

    Teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, maçı için ilk çalışmasını antrenör Cem Kavçak yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

    Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışan Akhisarsporlu futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı.

    1. 17.9.2018 20:16
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