Akigo Poepon'u istiyor – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Akigo Poepon'u istiyor

    Akigo Poepon'u istiyor
    Kupa şampiyonu Akhisar, transferde hız kesmiyor. İç transferde Barbosa'yla yeniden anlaşan Ege ekibi, dış transferde de arayışlarını sürdürüyor. Akigo son olarak, 1. Lig'de 'da oynayan 30 yaşındaki Hollandalı golcü Rydell Poepon'u listesine aldı. Kontratı bitecek tecrübeli santrfor, 2 sezonda 36 gole imza atarak dikkat çekti.
    1. 31.5.2018
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