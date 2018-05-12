3. Lig'den şampiyonluğa – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mayıs 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    3. Lig'den şampiyonluğa

    3. Lig'den şampiyonluğa

    Henüz 10 yıl öncesine kadar 3. Lig’de mücadele eden ve bir ilçe takımı olan yeşil-siyahlılar, basamakları tek tek çıkıp örnek alınması gereken büyük başarının altına imza attı

    'yi yenerek Ziraat 'nın sahibi olan Akhisarspor, destansı bir hikayenin altına imza attı. Henüz 10 yıl öncesine kadar 3. Lig takımı olan Ege ekibi, basamakları tek tek çıkıp 'e ulaştıktan sonra önce ligin istikrarlı kulüplerinden biri haline geldi ve ardından yılların emeğini Ziraat Türkiye Kupası'nda tarih yazarak taçlandırdı. Kurulduğu 1970 yılından 2008'e kadar amatör kümeyle 3. Lig arasında mekik dokuyan Akigo, hem kupayı ilk kez kaldırdı, hem 38 yıl sonra Ege'den bu başarıya ulaşan ilk takım oldu, hem lig şampiyonuyla finali oynamaya hak kazandı, hem de tarihinde ilk kez biletini aldı.

    9 YILDIR AYNI YÖNETİM
    Akhisar'ın başarısının altında yönetimdeki istikrar da yatıyor. Başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetim 9 yıldır hiç değişmedi. Ege temsilcisini 3'üncü Lig kulübüyken Avrupa'ya taşıyan, finalin ardından büyük sevinç yaşayan Eryüksel, "9 senelik yönetimde değişiklik yapmadık. Yüreğiyle oynayıp buraya geldik. Kupayı bileğimizin hakkıyla kazandık. Avrupa'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

    UEFA'DAN TEBRiK
    UEFA, resmi hesabı üzerinden Akhisarspor'u şu sözlerle tebrik etti: Tebrikler Akhisarspor! Akhisarspor, F.Bahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazandı ve gelecek yıl ilk defa Avrupa'da mücadele edecek!

    Rakipleri devler
    Avrupa Ligi'nde boy gösterecek Akhisar, önemli rakiplerle eşleşecek. 'den ve , 'dan Inter ve Milan, 'dan Monaco ve Marsilya, 'dan B.Leverkusen gibi dev ekipler, yeşilsiyahlıların muhtemel rakipleri arasında.

    8.5 milyon euro gelecek
    Kupayı kazanan Akhisarspor'un kasasına, en az 8.5 milyon euro (42,5 milyon lira) girecek. Kupa şampiyonluğu sebebiyle gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne de direkt katılmayı hak eden Ege temsilcisi, kupadan aldığı 1,5 milyon euro'yla birlikte en az 8.5 milyon euro'yu kasasına koyacak.
    1. 12.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    3. Lig'den şampiyonluğa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN