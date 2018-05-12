3. Lig'den şampiyonluğa
Henüz 10 yıl öncesine kadar 3. Lig’de mücadele eden ve bir ilçe takımı olan yeşil-siyahlılar, basamakları tek tek çıkıp örnek alınması gereken büyük başarının altına imza attı
9 YILDIR AYNI YÖNETİM
Akhisar'ın başarısının altında yönetimdeki istikrar da yatıyor. Başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetim 9 yıldır hiç değişmedi. Ege temsilcisini 3'üncü Lig kulübüyken Avrupa'ya taşıyan, finalin ardından büyük sevinç yaşayan Eryüksel, "9 senelik yönetimde değişiklik yapmadık. Yüreğiyle oynayıp buraya geldik. Kupayı bileğimizin hakkıyla kazandık. Avrupa'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.
UEFA'DAN TEBRiK
UEFA, resmi hesabı üzerinden Akhisarspor'u şu sözlerle tebrik etti: Tebrikler Akhisarspor! Akhisarspor, F.Bahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazandı ve gelecek yıl ilk defa Avrupa'da mücadele edecek!
Rakipleri devler
Avrupa Ligi'nde boy gösterecek Akhisar, önemli rakiplerle eşleşecek. İngiltere'den Chelsea ve Arsenal, İtalya'dan Inter ve Milan, Fransa'dan Monaco ve Marsilya, Almanya'dan B.Leverkusen gibi dev ekipler, yeşilsiyahlıların muhtemel rakipleri arasında.
8.5 milyon euro gelecek
Kupayı kazanan Akhisarspor'un kasasına, en az 8.5 milyon euro (42,5 milyon lira) girecek. Kupa şampiyonluğu sebebiyle gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne de direkt katılmayı hak eden Ege temsilcisi, kupadan aldığı 1,5 milyon euro'yla birlikte en az 8.5 milyon euro'yu kasasına koyacak.
- 12.5.2018
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
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Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 3
Yorum
metinn sn.fatih terim gibi basarili bir t.direktöre sahibiz ve KIYMETINI bazi dis mihrakalrin alcakca saldirilari nedeni ile bilemiyoruz yazikkkk
3. Lig'den şampiyonluğa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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