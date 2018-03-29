Akhisar'da Buruk eski hocasına yine rakip – Fotomaç – 29 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Akhisar'da Buruk eski hocasına yine rakip

    Akhisar'da Buruk eski hocasına yine rakip

    SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü şampiyonluk yarışındaki en iddialı takımlardan Medipol 'i ağırlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör , eski hocası 'ya tekrar rakip olacak.

    Faal futbolu 2010 yılında yine 'nın çalıştırdığı Medipol 'de bırakan , 2011-2013 yılları arasında A 'da Avcı'nın yardımcılığını da yaptı. Geçen sezon 1. Lig'de Göztepe'yi çalıştırırken Avcı'nın dümeninde olduğu Başakşehir'e iki maçta da teslim olan teknik adam, Akhisarspor'un dümenine geçtiği ilk sınavda ise hocasına ağır bir darbe vurdu.

    Buruk'un yönetimini devraldığı Akhisarspor, bu sezonki gibi yine 1 Nisan'da oynanan maçta Avcı'nın ekibi Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Akhisar'ın galibiyet golünü de 90+4. dakikada devre arasında Başakşehir'den kiralanan Cikalleshi attı. Bu yenilgiyle lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkı 2'den 5'e çıkan temsilcisi, sezon sonuna kadar kalan 8 maçta bir daha hiç mağlup olmayıp 6 galibiyet 2 beraberlik almasına rağmen Beşiktaş'ı yakalayamayıp ikincilike yetindi. Bu sezon iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı ise bu kez 90. dakikada gelen galibiyet golüyle 2-1 Başakşehir kazandı.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisar'da Buruk eski hocasına yine rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN