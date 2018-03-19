Akhisar Başkent’te önemli fırsatı tepti – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Akhisar Başkent’te önemli fırsatı tepti

    Akhisar Başkent’te önemli fırsatı tepti

    deplasmanında 90+3'üncü yediği golle 1-1 berabere kalan Akhisarspor'da moraller bozuldu.

    deplasmanında 90+3'üncü yediği golle 1-1 berabere kalan Akhisarspor'da moraller bozuldu. Son 6 maçı 5 galibiyetle geçme şansını kaçıran Akigo'da , "Çok önemli fırsatlara girdik. Eğer ikinci golü bulabilseydik maçı bitirmiştik. Futbolda böyle talihsizlikler var. Kazansaydık yukarıya biraz daha yaklaşacaktık" dedi.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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