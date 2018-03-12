Hiç yenilmedi – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Hiç yenilmedi

    Hiç yenilmedi
    Akhisar'da bugünkü maçta cezalı Miguel Lopes dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Ligde son 4 haftada 'u 1-0, ve 'u 3-0, 'yi ise 3-2 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, 24 hafta sonunda 33 puan topladı. İkinci devreden itibaren maçlarını oynadığı Akhisar Stadı'nda ligde 3 maça çıkan yeşil-siyahlı takım, hiç yenilmedi.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:16
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