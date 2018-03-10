Afrin gazisi Yunus’a Akhisar’dan destek
AKHİSARSPOR, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan 29 yaşındaki Akhisarlı Uzman Çavuş Yunus Emre Işık'ı dinlendiği babasının evinde ziyaret etti. Ziyarete teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Bilal, Caner, Mustafa Yumlu, Soner ile yöneticiler katıldı. Mayın patlaması sonucu iki ayağını da kaybeden Işık'a moral veren Akhisarlılar, günün anısına sırtında Yunus Emre Işık yazılı 45 numaralı formayı hediye etti.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
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