Akhisarspor rövanşı vermeyecek

Ligde Trabzon galibiyeti sonrası 12 maç kazanamayıp düşme hattına yaklaşmışken ardından üst üste 4 galibiyetle Avrupa hayali kurmaya başlayan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Okan Buruk, "İlk yarıdaki Trabzonspor maçı 6-1'lik galibiyetimizle sonuçlanan farklı bir müsabaka olmuştu. Trabzonspor'da sakatlıklar olmasına rağmen rakibin halen geniş ve çok güçlü bir kadrosu var. Kolay bir 90 dakika olmayacak" diye konuştu.



"İLK 5 İÇİNDE BULUNMA ŞANSIMIZ BULUNUYOR"

Son haftalarda performanslarının artmasının ve yeni açılan statlarındaki taraftar desteğinin kendilerine güç verdiğini söyleyen Okan Buruk, "Üst üste aldığımız 4 galibiyet ve özellikle Fenerbahçe karşısında deplasmandan 3 puanla dönmenin verdiği moralle seriye devam ettirmek istiyoruz. Takımda 2 haftadır forma giyemeyen Olcan'ın sakatlığı da geçti. Kalan 10 maçtan 6'sını evimizde oynayacağız. Son 4 haftadaki galibiyetlerimizle artık yeni hedeflerimiz var. Performansımızı aynı seviyede tutarsak puan cetvelinde ilk 5 içinde bulunma şansımız bulunuyor. Tırmanışımızı sürdürmemek için bir neden göremiyorum" şeklinde konuştu.