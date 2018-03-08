Akhisarspor rövanşı vermeyecek
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında deplasmanda 6-1 gibi tarihi bir skorla mağlup ettiği Trabzonspor'u pazartesi günü ağırlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor, rakibine rövanşı da vermemeye kararlı.
Ligde Trabzon galibiyeti sonrası 12 maç kazanamayıp düşme hattına yaklaşmışken ardından üst üste 4 galibiyetle Avrupa hayali kurmaya başlayan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Okan Buruk, "İlk yarıdaki Trabzonspor maçı 6-1'lik galibiyetimizle sonuçlanan farklı bir müsabaka olmuştu. Trabzonspor'da sakatlıklar olmasına rağmen rakibin halen geniş ve çok güçlü bir kadrosu var. Kolay bir 90 dakika olmayacak" diye konuştu.
"İLK 5 İÇİNDE BULUNMA ŞANSIMIZ BULUNUYOR"
Son haftalarda performanslarının artmasının ve yeni açılan statlarındaki taraftar desteğinin kendilerine güç verdiğini söyleyen Okan Buruk, "Üst üste aldığımız 4 galibiyet ve özellikle Fenerbahçe karşısında deplasmandan 3 puanla dönmenin verdiği moralle seriye devam ettirmek istiyoruz. Takımda 2 haftadır forma giyemeyen Olcan'ın sakatlığı da geçti. Kalan 10 maçtan 6'sını evimizde oynayacağız. Son 4 haftadaki galibiyetlerimizle artık yeni hedeflerimiz var. Performansımızı aynı seviyede tutarsak puan cetvelinde ilk 5 içinde bulunma şansımız bulunuyor. Tırmanışımızı sürdürmemek için bir neden göremiyorum" şeklinde konuştu.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:39
-
“Buraya başarılı olmak için geldik”
Toplam 2
Yorum
acg Bu yönetimin Trabzonsporun başında geçirdiği her dakika zarar. Rıza hoca içinde geçerli.TSporun 1 milyarı aşan borcuna göre icraat yapmalı.
-
Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 9
Yorum
yan özür dilese ne olacak yine yapıklarına devam eder daha öncede aynı hataları yaptı
-
Başkan o futbolcunun değerini açıkladı! 30 milyon Euro...
Toplam 2
Yorum
kerem gs harbi kral başkan ha
Akhisarspor rövanşı vermeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.