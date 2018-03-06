Akhisarspor, hücumda coştu
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor, 4 maçtan 4 galibiyet elde ederken, attığı 10 golle de hücumda etkili bir görüntü ortaya koydu.
Akhisarspor'da bu süreçte Ukraynalı golcü Seleznyov 3 gol atarak yıldızlaştı. 3-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçında 2, Fenerbahçe müsabakasında da bir gol atan Seleznyov, ara transfer döneminde geldiği yeşil-siyahlılara çabuk adapte oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un gözdesi olan 32 yaşındaki futbolcu, Akhisarspor'da toplam gol sayısını 4'e çıkardı. Ege ekibinde stoper Mustafa ve orta saha Serginho da 2'şer kez takımına gol kazandırdı.
Mustafa 1-0'lık Bursaspor ve 3-0'lık Kardemir Karabükspor maçlarında gol sevinci yaşadı. Orta sahada görev yapan Serginho ise art arda Konyaspor ve Fenerbahçe filelerini sarstı. Akhisarspor'da son 4 haftada Muğdat, Soner ve Larsson da 1'er kez ağları havalandırdı. Çok iyi bir ivme yakaladıklarını belirten Okan Buruk, serinin süreceğini söyledi. Buruk, "Fenerbahçe maçı artık geride kaldı. Pazartesi günü evimizde oynayacağımız Trabzonspor karşılaşmasını düşünüyoruz. Bu maçtan da alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Yeni stadımızda hiç maç kaybetmedik. Trabzonspor'u da taraftarımızın desteği ile yeneceğimize inanıyorum" dedi.
Akhisarspor'da sağ bek Lopes, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:51
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 20
Yorum
veli net bir kırmızı olmadıkca vermiyor hakemler arkadaslar. size göre kameradan bakıyorsunuz ok ama o zaman sahada topcu kalmaz
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 20
Yorum
zfr Bursa da Beşiktaşa verdiği mücadelenin 10 da birini gs ye vermedi. Bu işler böyledir. Kiminle meselen varsa, ona farklı oynarsın.
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 20
Yorum
ali mehmet özdilekte bjk kökenli ama bjk ye vurgun yaptı. yani böyle şeyler demeyin. ts forveti burakı yok. yenilmesi doğaldı
Akhisarspor, hücumda coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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