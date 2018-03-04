Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarsporlu Yevhen Seleznyov, ''Gereken bir galibiyet. Tamamen hocaya bağlıyorum. Çok iyi bir hoca. Tribünlere gönderdiler ama galibiyeti onun sayesinde aldık'' dedi.



''KARABÜKSPOR'DA 6 AY ZAMAN KAYBETTİM''

Performansının yüzde yüz olmadığını dile getiren Seleznyov, ''Karabükspor'da 6 ay zaman kaybettim. Karabük hakkında bir şey söylemek ve hatırlamak istemiyorum. Daha fazlasını istiyorum. Performansımı artırmak istiyorum'' diye konuştu.



''HENRIQUE ÇOK İYİ BİR OYUNCU''

Seleznyov son olarak takım arkadaşı Henrique ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

''Çok iyi bir oyuncu. Antrenmanda da görüyorum. Topla çok iyi oynuyor.''