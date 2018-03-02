Okan Buruk'un cezası onandı!
Tahkim Kurulu, Okan Buruk'a verilen 1 maçlık cezayı onadı. Buruk, Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında kulübedeki yerini alamayacak.
İşte TFF'den yapılan o açıklama:
TFF Tahkim Kurulu 02 Mart 2018 günlü (12) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2018/84 - K.2018/88
Teleset Mobilya Akhisar Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Okan Buruk ile ilgili PFDK'nın 01.03.2018 tarihli E.2017-2018/717 K.2017-2018/845 sayılı kararına karşı yapılan itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Teleset Mobilya Akhisar Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Okan Buruk'un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4.maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:08
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
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Yorum
BEŞİKTAŞ doğru sözün kime nasıl söylendiği de önemlidir mesela bu sözü yüzüne söyleye bilir misin ? o kadar yürekli misin ? gibi...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
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Yorum
BEŞİKTAŞ fenerli kardeşlerim hani hep diyorsunuz ya herkes Fb nin düşmanı olmuş bu atılan tweete savunucak kadar ahlaksız olduğunuz için düşmanız !
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ haberi okudun mu ? sen ne anlatıyorsun yaf ? çocuk musun diyeceğim sendeki akıl çocuk için bile az yazdığın ile ne alakası var?
Okan Buruk'un cezası onandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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