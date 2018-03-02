Okan Buruk'un cezası onandı! – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'un cezası onandı!

    <a href="/index/okan-buruk?id=bc99d060-56a9-46cc-af2d-2d9d5cab108f" class="" rel="tag">Okan Buruk</a>'un cezası onandı!

    , 'a verilen 1 maçlık cezayı onadı. Buruk, Pazar günü oynanacak maçında kulübedeki yerini alamayacak.

    İşte TFF'den yapılan o açıklama:

    02 Mart 2018 günlü (12) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
    1. E.2018/84 - K.2018/88

    Teleset Mobilya Akhisar Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu ile ilgili 'nın 01.03.2018 tarihli E.2017-2018/717 K.2017-2018/845 sayılı kararına karşı yapılan itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

    - Teleset Mobilya Akhisar Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Okan Buruk'un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4.maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

    Karar verilmiştir.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:08
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