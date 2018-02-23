Akhisarspor'un gençleri Konya’yı 5-4'le geçti – Fotomaç – 23 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Akhisarspor'un gençleri Konya’yı 5-4'le geçti

    Akhisarspor'un gençleri Konya’yı 5-4'le geçti

    Teleset Mobilya Akhisarspor U21 takımı, U21 Ligi'nde sahasında karşılaştığı 5 - 4'lük skorla mağlup etti.

    U21 Ligi 23. haftasında Stadyumu'nda yapılan karşılaşmanın ilk devresi 3-1 ev sahibi ekibinin üstünlüğü ile son buldu. İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip skoru 4-4'e getirdi. Akhisarspor, son dakikalarda bulduğu gol ile maçı 5-4 kazandı. Karşılaşmayı hakem Anıl Polat yönetirken yardımcılıklarını ise Ali Can Çavdar ve Doğukan Türkeş yaptı.

    Ligin alt sıralarında bulunan Akhisarspor bu galibiyetle puanını 13'e çıkarırken 7'inci sırada bulunan ise 36 puanda kaldı.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisarspor'un gençleri Konya’yı 5-4'le geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN