Akhisarspor'un gençleri Konya’yı 5-4'le geçti
Teleset Mobilya Akhisarspor U21 takımı, U21 Ligi'nde sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor U21 takımını 5 - 4'lük skorla mağlup etti.
Ligin alt sıralarında bulunan Akhisarspor bu galibiyetle puanını 13'e çıkarırken 7'inci sırada bulunan Atiker Konyaspor ise 36 puanda kaldı.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:38
-
Güneş'ten bombardıman
Toplam 30
Yorum
UZMAN ANALİST BU FEDORASYON ZAMANINDA GS 3, BJK 2 FENER 1 KEZ ŞAMPİYON OLDU SİZ DAHA NEDEN BAHSEDİYORSUNUZ. HAKEMLER HALA FENERİ DOĞRUYOR ŞUNA BAK YA HALA
-
Rekabette Kocaman önde
Toplam 1
Yorum
Whisperer Güneş, Kocaman'ın yarısı kadar bile hoca değil..
-
Yılmaz Vural'dan 3 maç sonra flaş karar
Toplam 4
Yorum
sami daha zaman sezon sonuna kadar 3/4 takim daha calistirir, eskiden sezonluk hocaydi simdi haftalik oldu
Akhisarspor'un gençleri Konya’yı 5-4'le geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.