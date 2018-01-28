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    28 Ocak 2018, Pazar
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    ’da kavuşma!

    Akhisar’da kavuşma!
    Akhisarspor, yeni evi Stadyumu'na bugün Antalya maçıyla kavuşacak. 12 bin 139 kapasiteli stat 'nin hibrit çim zeminli en büyük sahası unvanının da sahibi.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
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