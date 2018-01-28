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    28 Ocak 2018, Pazar
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    puanı 90'da kurtardı!

    Akhisarspor puanı 90'da kurtardı!

    'in 19. haftasında Teleset Mobilya , 'u konuk etti. Kırmızı-beyazlılar 21. dakikada Emre Güral'ın kaydettiği golle öne geçti. Bu gole 90+1'de Seleznyov yanıt verdi ve zorlu karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

    21. dakikada Emre Güral ile öne geçen geriye yaslandı ve kontradan pozisyon aradı. Daha çok topa sahip olan, rakip yarı sahada daha çok görünen ve pozisyonlar bulan aradığı golü 90+1'de buldu.

    Kalan dakikalar büyük heyecan içinde geçse de skoru değiştiren gol gelmedi. Zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Bu sonuçla düşme potasından çıkmayı başaran Antalyaspor puanını 18 yaptı ve 16. sırada kaldı. Akhisarspor ise 21 puanla 13. sıraya yerleşti.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:54
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