Akhisarspor puanı 90'da kurtardı!
Süper Lig'in 19. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, Antalyaspor'u konuk etti. Kırmızı-beyazlılar 21. dakikada Emre Güral'ın kaydettiği golle öne geçti. Bu gole 90+1'de Seleznyov yanıt verdi ve zorlu karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
21. dakikada Emre Güral ile öne geçen Antalyaspor geriye yaslandı ve kontradan pozisyon aradı. Daha çok topa sahip olan, rakip yarı sahada daha çok görünen ve pozisyonlar bulan Akhisarspor aradığı golü 90+1'de buldu.
Kalan dakikalar büyük heyecan içinde geçse de skoru değiştiren gol gelmedi. Zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla düşme potasından çıkmayı başaran Antalyaspor puanını 18 yaptı ve 16. sırada kaldı. Akhisarspor ise 21 puanla 13. sıraya yerleşti.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:54
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Vagner Love kafa karıştırdı
Toplam 5
Yorum
Galatasaraylı Arkadaşlar 900 bin auro az paramı Adamın yaşı 34 ! Senagalde neler alabılır o paraya bılıyormusunuz ! bızım ıcın bıle cok para ! sacmalamayn
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Burak Elmas: En büyük transfer Terim
Toplam 1
Yorum
sipahi futbolcu satarak ayakta durmaya çalıştığımız günlere gelmişiz vay ki vay kulübün varlıklarını da sattılar dursuna sormak lazım nasılbecerdin
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Her yerde Gery Medel
Toplam 2
Yorum
bjk advers Oğuzhan için daha önce defalarca burada yazmıştım ektiğini biçiyor kendini yuhalattıracak duruma getirdi işte şimdi gerçekleri görüyor !
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