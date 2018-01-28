Akhisarspor puanı 90'da kurtardı!

21. dakikada Emre Güral ile öne geçen Antalyaspor geriye yaslandı ve kontradan pozisyon aradı. Daha çok topa sahip olan, rakip yarı sahada daha çok görünen ve pozisyonlar bulan Akhisarspor aradığı golü 90+1'de buldu.



Kalan dakikalar büyük heyecan içinde geçse de skoru değiştiren gol gelmedi. Zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla düşme potasından çıkmayı başaran Antalyaspor puanını 18 yaptı ve 16. sırada kaldı. Akhisarspor ise 21 puanla 13. sıraya yerleşti.