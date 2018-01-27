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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Akhisarspor'un yeni stadındaki ilk konuğu

    Akhisarspor'un yeni stadındaki ilk konuğu Antalyaspor

    'de 10 maçtır galip gelemeyen , Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki ilk müsabakasında yarın 'u konuk edecek.

    Ligde 8. haftada 'u 6-1 mağlup ettikten sonra oynadığı 10 maçta galibiyet alamayan yeşil-siyahlı takım, bu müsabakalarda 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

    , ligde 19. haftaya 20 puanla 12. sırada girdi. ise 17 puanla 16. basamakta yer alıyor.

    'e çıktığı 2012-2013 sezonundan bu yana iç saha maçlarını 19 Mayıs Stadı'nda oynayan Ege temsilcisi, yapımı tamamlanan Spor Toto Akhisar Stadı'nda ilk maçına çıkacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor maçını hakem yönetecek.

    Ege temsilcisinde sakatlığı bulunan ile cezalı , yarınki maçta forma giyemeyecek. Teleset Mobilya Akhisarspor'da Olcan Adın ile , sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Ligin ilk yarısında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 13 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 10 gol gördü.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:52
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