 Akhisarspor'da yönetimden çıkarma – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Akhisarspor'da yönetimden çıkarma

    Akhisarspor'da yönetimden çıkarma

    Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor'da Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Göztepe deplasmanı öncesi takımı yalnız bırakmadı.

    Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenmanını ziyaret eden Eryüksel ve kurmayları, futbolculara zorlu mücadeleden önce moral aşılayıp güven mesajı verdi. Ligde ilk 8 maçlık periyotta 16 puan toplayan, ancak son 4 haftayı 2 puanla geçen yeşil-siyahlılarda Başkan Eryüksel, "Zorlu kış koşullarıyla birlikte maçların zorluk derecesi de artacak. Grafiğimizi istikrarlı olarak yükseltmeliyiz. Bizim için önemli olan sürdürülebilir bir başarı yakalamak" dedi.

    Teleset Mobilya Akhisarspor'da Göztepe'yle oynanacak Ege derbisinde Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Henrique ile sakat Serginho forma giyemeyecek.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:22
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