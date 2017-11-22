Akhisarspor'da yönetimden çıkarma
Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyeleri, Göztepe deplasmanı öncesi takımı yalnız bırakmadı.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenmanını ziyaret eden Eryüksel ve kurmayları, futbolculara zorlu mücadeleden önce moral aşılayıp güven mesajı verdi. Ligde ilk 8 maçlık periyotta 16 puan toplayan, ancak son 4 haftayı 2 puanla geçen yeşil-siyahlılarda Başkan Eryüksel, "Zorlu kış koşullarıyla birlikte maçların zorluk derecesi de artacak. Grafiğimizi istikrarlı olarak yükseltmeliyiz. Bizim için önemli olan sürdürülebilir bir başarı yakalamak" dedi.
Teleset Mobilya Akhisarspor'da Göztepe'yle oynanacak Ege derbisinde Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Henrique ile sakat Serginho forma giyemeyecek.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:22
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Gheorghe Hagi, serveti elinin tersiyle itti!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF FUutbolculuğu süperdı,teknık adamılğı bence eksilerde.
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F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 4
Yorum
OBJEKTIF VAN PERSİE-FERNANDAO,AATIF,HASANALİ, DERHAL SATILMALI.....HİÇ VAKIT KAYBETMEDEN.
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F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 4
Yorum
BULUT BU SAATTEN SONTRA TRANSFER MRANSFER HİKAYE BOŞUNA KULÜBE MASRAF SUNİ ŞAMPİYON ZATEN BELLİ SENEYE DİYORSANIZ TAMAM BU SENE İNCEİNCE DOĞRARLAR
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