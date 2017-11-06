 İşte özlenen tablo – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    İşte özlenen tablo

    İşte özlenen tablo
    AKHİSAR maçı öncesi iki takımın taraftar grubu Akhisar'da buluştu. Birlikte yemek yiyerek sonrasında 45 kilometre uzaklıkta bulunan Manisa 19 Mayıs Stadı'na giden her iki takımın taraftarları, Türk futbolunda özlenen görüntülere imza attı.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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