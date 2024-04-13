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Adana Demirspor'da Hikmet Karaman'dan hakemlere övgü

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kayserispor’un direnci ve mücadelesini söylemem gerekiyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Samsunspor maçına odaklanacağız" dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 23:19
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Adana Demirspor'da Hikmet Karaman'dan hakemlere övgü

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Y. Adana Demirspor evinde karşılaştığı Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Kayserispor'un direnci ve mücadelesini söylemem gerekiyor. İlk 20 dakikanın ardından oyunu kontrolünü elimize aldık. Hatta 43. dakikada Emre'nin de net bir pozisyonu vardı. Orada golü bulsak, içeri 1-0 girebilirdik. İkinci yarıya da iyi başladık. Rakip de özellikle kendi alanında takım savunmasını iyi yaptı. 2-3 pozisyon var, kaleci Bilal çıkardı. Onu da tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Samsunspor maçına odaklanacağız" diye konuştu.

HAKEMLERE ÖVGÜ

Hakemlerin hakkaniyetli bir maç yönettiklerini kaydeden Karaman, "Maçtaki hakemlerimiz çok genç ve Süper Lig tecrübesi olmayan hakemlerdi. Zor bir maçtı, onları da kutluyorum. Biz yukarı sıraları yakalamaya çalışıyorduk, Kayserispor ise bizi yakalamaya çalışıyor. Lehimize ya da aleyhimize yapılacak hatalar, iki takımı da zor durumda bırakırdı. Ayrıca Kayserispor'a katkılarından dolayı Burak hocayı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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