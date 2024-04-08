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A. Demir başladı
Adana Demirspor, evinde karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Mavi-şimşekler, 13 Nisan Cumartesi günü Kayserispor'la Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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