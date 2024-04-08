Haberler Adana Demirspor A. Demir başladı

A. Demir başladı

Adana Demirspor, evinde karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Mavi-şimşekler, 13 Nisan Cumartesi günü Kayserispor'la Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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A. Demir başladı
Adana Demirspor, evinde karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Mavi-şimşekler, 13 Nisan Cumartesi günü Kayserispor'la Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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